Мать Роналду описала реакцию сына на вылет из Лиги чемпионов

Долореш Авейру, мать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, раскрыла подробности разговора с сыном после вылета туринского клуба из Лиги чемпионов. Слова женщины передает Corriere dello Sport.

По словам Долореш Авейру, Роналду сильно расстроился из-за поражения «Аяксу», а также сказал ей, что не может творить чудеса. «В чемпионате Италии все хорошо, а в Лиге чемпионов нам не хватило удачи. Но жизнь продолжается», — сказал матери футболист. Также женщина заверила, что позднее у ее сына получится выйти в финал турнира.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса» прошел 16 апреля в Турине и завершился победой гостей со счетом 2:1. Первая встреча команд завершилась вничью — 1:1. Таким образом, голландский клуб вышел в полуфинал турнира. Сам Роналду в противостоянии с «Аяксом» забил по разу в обоих матчах.

Португалец впервые за пять лет не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. До этого Роналду в составе мадридского «Реала» выигрывал Лигу чемпионов в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. В 2015-м форвард вместе со сливочными дошел до полуфинала турнира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!