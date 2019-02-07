Мать Роналду высказалась об обвинении сына в изнасиловании

Долорес Авейру, мать португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, высказалась относительно обвинения ее сына в изнасиловании. Об этом сообщает Daily Mail.

Авейру выступила в защиту 34-летнего нападающего. Она подчеркнула, что верит в слова португальца о его невиновности. Авейру считает, что у ее сына и обвинившей его в изнасиловании американки Кэтрин Майорги была связь по обоюдному согласию.

«Она же не в карты к нему в номер пришла играть. Девушка знала, чем они будут заниматься. Я своего сына знаю», — заявила мать Роналду.

В январе 2019-го стало известно, что полиция Лас-Вегаса расследует дело об изнасиловании Майорги и уже затребовала образец ДНК португальского нападающего. В сентябре 2018-го американка публично выступила с обвинением в адрес игрока, который якобы изнасиловал ее во время визита в Лас-Вегас в 2009 году. Сам Роналду его отверг. Португалец также заявлял о том, что намерен судиться с Майоргой.

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