«Ювентус» распрощается с главным тренером

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет команду после пяти лет работы. Об этом сообщает La Stampa.

По информации источника, специалист встретился с президентом клуба Андреа Аньелли, вице-президентом Павлом Недведом и спортивным директором Фабио Паратичи. Стороны договорились о прекращении сотрудничества. Возможным местом продолжения карьеры Аллегри издание называет ПСЖ и «Барселону».

«Ювентус» же планирует пригласить на тренерский мостик Антонио Конте, который сейчас остается без работы после ухода из «Челси». Итальянский специалист уже работал с туринцами с 2011 по 2014 год и выиграл три национальных чемпионата.

В конце апреля сообщалось, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет, чтобы клуб пригласил на работу тренера Хосепа Гвардиолу. Также отмечалось, что руководство недовольно ранним вылетом команды из Лиги чемпионов.

Аллегри за пять лет работы выиграл девять титулов, в том числе пять раз побеждал в чемпионате Италии. С ним «Ювентус» дважды дошел до финала Лиги чемпионов, оба раза проиграв.

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