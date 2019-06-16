Порошенко обвинили в росте тарифов на Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко в росте внутренних тарифов на газ. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne, запись доступна нa YouTube-канале шоу «Противостояние».

«Цены на газ выросли с 2014 по 2019 годы на 1090 процентов. Коммунальные платежи выросли в среднем на 740 процентов. Стоимость тепла выросла на 1225 процентов», — подсчитал он, добавив, что 30 процентов населения неспособны оплачивать такие счета.

По словам Медведчука, одним из факторов роста цен стало незаконное создание Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг после прихода Порошенко к власти в 2014 году.

12 июня представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что Зеленский во время своей избирательной кампании не давал обещания снизить тарифы на газ. По его словам, украинский лидер говорил о высоких тарифах для населения, но ничего не обещал. «Зеленский шутил о тарифах, что они высокие», — уточнил он.

18 апреля Киевский международный институт социологии опубликовал исследование, согласно которому жители Украины в первую очередь ожидают от нового президента мер по снижению тарифов на коммунальные услуги. На втором месте в рейтинге ожиданий — снятие с депутатов Верховной Рады неприкосновенности.

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