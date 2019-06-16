Новый премьер Молдавии обрадовала украинского министра

Глава МИД Украины Павел Климкин дал оценку новой главе правительства Молдавии Майе Санду. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Очень рад, что именно Майя Санду возглавила правительство. С удовольствием вспоминаю общение с ней на мероприятиях Европейской народной партии», — написал министр.

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В то же время он выразил обеспокоенность желанием России применить к Молдавии свою модель «фрагментации и федерализации». Климкин рассказал, что Киев направил в Кишинев своих спецпредставителей, готовых проконсультировать в вопросах отношений с Россией.

«Главное — это будущее. Для нас обоих важно, чтобы Молдавия была в нем европейской и демократической», — написал министр.

8 июня молдавские социалисты договорились с альянсом ACUM выступить против Демократической партии Молдавии (ДПМ) олигарха Владимира Плахотнюка. В итоге парламент возглавила лидер социалистов Зинаида Гречаный, правительство — одна из лидеров блока ACUM Майя Санду. Демократы пожаловались в Конституционный суд, который признал решения неконституционными.

После этого Игоря Додона отстранили от обязанностей президента, чтобы и. о. премьер-министра от ДПМ Павел Филип вместо него подписал указ о роспуске парламента. Однако Додон счел это узурпацией власти и отменил указ Филипа. Руководство ДПМ не признало новые парламент и правительство и заблокировало входы в госучреждения. 14 июня уволенное Игорем Додоном правительство Филипа согласилось уйти в отставку.

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