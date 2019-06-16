Мэр Риги назвал соотечественников дикарями

Мэр латвийской столицы Дайнис Турлайс раскритиковал народную инициативу о сносе памятника Освободителям Риги. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда я слышу слова о сносе памятника, о сжигании книг и так далее, то представляю такие очень мрачные картины из истории, которую я еще в школе учил. Думал, что в наше время такие люди исчезли с земли, таких дикарей просто не существует. Но, оказывается, история повторяется», — сказал градоначальник.

14 марта сейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника. Авторы прошения считают, что памятник Освободителям — символ, который напоминает латышскому народу о страданиях в годы «советской оккупации».

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