В сети отыскали «самого классного отца»

Пользовательница Twitter Иден Дрэйнджер (Eden Dranger) поделилась историей о своем отце, который является одним из создателей воздушного «танцующего» человечка — Tube Man. Многие юзеры написали ей в ответ, что он заслуживает звания «самый классный отец».

«Я знаю, что мы все считаем своего отца самым крутым, но мой был инженером, который создал надувного танцующего человечка. Я скучаю по нему, но вспоминаю его каждый раз, когда проезжаю автосалон. Он был найкрутейший», — рассказала она.

Дрэйнджер отметила, что ее отец — Дорон Газит (Doron Gazit) — представил изобретение широкой публике на летних Олимпийских играх 1996 года в американском городе Атланта. По ее словам, отец именовал их «летающими парнями».

Дочь добавила, что Газит скончался в 2012 году от рака мозга, но память о нем живет среди членов семьи. Она также опубликовала несколько фотографий, сделанных во время тестов и проверок работы «танцующих» человечков.

Многие пользователи согласились, что инженер достоин «звания самого классного отца». Некоторые вспомнили, что его изобретение до сих пор используется на спортивных мероприятиях. Отдельные юзеры стали делиться с ней гифками и фото «танцующих» фигур из фильмов и сериалов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!