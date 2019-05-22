Отец жестоко разыграл сына и снискал уважение в сети

Пользователь сети из Великобритании под ником BenTheRome жестоко разыграл своего сына, заявив, что тот проспал все выходные. Запись пранка он выложил в Twitter. Подписчики восхитились его поступком.

Судя по видео, опубликованному BenTheRome, он разбудил своего сына и предложил ему собираться в школу, — ведь тот проспал до понедельника. Ребенок очень испугался, услышав это.

«Если ваш сын решит вздремнуть в субботу днем... всегда будите его и делайте вид, что он проспал до утра понедельника.... он поблагодарит вас за это позже», — подписал видео автор.

Ролик собрал почти 15 тысяч лайков. Многие пользователи восхитились находчивостью BenTheRome, который таким образом преподал сыну урок о скоротечности времени. «Потрясающе! Взгляните на лицо бедного ребенка! Он был почти в слезах, думая, что потерял все свои выходные!» — заявил один из комментаторов.

Некоторые юзеры предположили, что могли бы так подшутить над своими родными. «Мой сын заплакал бы, если бы подумал, что это действительно произошло! Выражение лица твоего сына было бесценным», — восхитилась британка Сумера Мунир (Sumera Munir).

Ряд пользователей вспомнили розыгрыши, которые устраивали им в детстве родители. «Когда мне было около 10 лет, мой папа разбудил меня, сказав, что я опаздываю в школу, я надел форму, позавтракал, пошел надевать ботинки, и тогда он сказал мне, что сейчас час ночи, так что пора идти спать», — поделился юзер MXCKVNIKS.

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