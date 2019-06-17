Онколог объяснил список регионов с наибольшей распространенностью рака

Опубликованный список регионов с наибольшей распространенностью рака назвали результатом статистической работы. Об этом заявил врач-онколог Игорь Решетов, его слова приводит РЕН ТВ.

«Эти выводы — исключительно результат статистической работы. На этих территориях очень хорошо поставлен учет, поэтому надо заботиться не о том, почему в этих регионах такие показатели, а о том, почему на остальных территориях ускальзывают более полноценные сведения о состоянии онкологических больных», — отметил он.

Так, по мнению Решетова, беспокойство должны вызывать не показатели, а то, как собрать более полноценные сведения о состоянии людей с онкологией в других регионах.

Ранее сообщалось, что самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая. В Минздраве подчеркнули, что за последние 10 лет показатель распространенности рака вырос на 40 процентов. Это связано как с ростом заболеваемости, так и с улучшением качества диагностики.