ПСЖ решил расстаться с Неймаром

«Пари Сен-Жермен» продаст нападающего Неймара, если получит выгодное предложение. Об этом сообщает L'Equipe.

По словам источника издания, в клубе готовы расстаться с бразильцем уже летом 2019 года. При этом парижане рассчитывают продать его не дешевле, чем за 222 миллиона евро. Сам же Неймар хочет уйти из ПСЖ, а его агент Пини Захави начал искать ему новый клуб в Испании.

16 июня президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что устал от «звездных» футболистов. Также он заявил, что игрокам необходимо взять на себя больше ответственности. С теми же, кто не желает работать, функционер пообещал расстаться.

В трансфере Неймара, по информации СМИ, заинтересована «Барселона». 6 июня сообщалось, что сам бразилец хочет перейти именно в каталонский клуб, из-за чего отверг предложение мадридского «Реала».

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.

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