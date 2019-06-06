Неймар променял «Реал» на «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар ответил отказом на предложение мадридского «Реала» перейти в клуб, потому что хочет вернуться в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

Отмечается, что окружение бразильца внимательно выслушало условия, которые был готов предоставить «Реал», однако сам Неймар решил отказаться, потому что мечтает играть за «Барселону». Источник отмечает, что «галактикос» предлагали форварду зарплату 45 миллионов евро в год, а за трансфер были готовы заплатить 350 миллионов евро.

В конце мая сообщалось, что «Барселона» попытается вернуть Неймара, предложив ПСЖ полузащитника Усмана Дембеле и доплату. Сам же бразилец, по информации французских СМИ, находится в непростых отношениях с партнерами. Так, против него настроена группа футболистов во главе с Килианом Мбаппе.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции. В сезоне-2018/19 27-летний форвард провел за ПСЖ 28 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 13 голевых передач.

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