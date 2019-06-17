Журналисту Голунову предоставили защиту

Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, передает Telegram-канал «Правозащита Открытки».

16 июня Голунов дал свидетельские показания следствию МВД. Бадамшин пояснил, что проверка действий полицейских проводится в рамках того же уголовного дела, по которому журналист был обвиняемым, но позднее оправдан. В настоящее время дело ведет главное следственное управление (ГСУ) полиции Москвы.

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан днем 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Корреспондент заверил, что никогда не употреблял запрещенные вещества. Он связал преследование со своей профессиональной деятельностью.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. У здания столичного главка МВД проходила серия одиночных пикетов. 11 июня дело было закрыто, Голунова освободили.

Позднее были уволены начальник УВД по Западному округу Москвы и глава столичного управления по контролю за оборотом наркотиков. Голунов заявил, что опасается мести высокопоставленных силовиков, которых отстранили от службы из-за его задержания по сфабрикованному делу о наркотиках.

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