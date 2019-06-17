Названы самые солнечные города России

Самым солнечным городом России оказался Улан-Удэ, столица Республики Бурятия. Об этом говорится в официальной группе Росгидромета во «ВКонтакте».

Согласно информации ведомства, среднегодовые показатели солнечного света в городе, занявшем первую строчку рейтинга, составляют 2797 часов. Второе место досталось Хабаровску — там этот показатель составил 2449 часов.

Пользователи соцсети удивились, почему среди самых солнечных городов не оказалось, например, Краснодара, Астрахани или Кисловодска. «Дальневосточные и сибирские города действительно более солнечные. В названных городах особенность географического положения и климата включают в себя особенность, отличающую их от других городов, там и зимой светит солнце даже в лютый мороз», — пояснил пользователь Иван Золотов в комментариях под записью.

В ведомстве также отметили, что самым ветреным местом в России является мыс Тайгонос в Магаданской области. Отмечается, что порывы ветра там могут достигать 58 метров в секунду, или 208 километров в час.

Ранее сообщалось, что российские синоптики способны дать «более-менее достоверный прогноз погоды» только на сутки или, в крайнем случае, двое-трое суток. По словам начальника отдела космических средств Дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Александра Карелина, точность шестидневного прогноза, в настоящее время равную 50 процентам, можно повысить на 10-15 процентов при использовании большого количества микроволновых зондировщиков Земли.

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