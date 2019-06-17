Торговая война заставила американцев молить Трампа о пощаде

Сотни американских компаний попросили президента США Дональда Трампа не вводить повышенные пошлины в отношении китайских товаров общим годовым объемом в 300 миллиардов долларов, сообщает Reuters.

Свои обращения к Трампу бизнес передает через Торговое представительство США. Оно организует семидневные общественные слушания по вопросам введения новых пошлин.

Среди бизнесменов, которые обратились к Трампу, владелица бутика женских товаров Diane's Formal Affair в штате Алабама Дайан Читэм. По ее словам, повышение пошлин до 25 процентов приведет к тому, что американские поставщики ее магазина, разместившие производство в Китае, не смогут поставлять свою продукцию по прежней цене.

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«Я пишу это письмо, умоляя вас не допустить того, чтобы наша отрасль попала под очередное повышение пошлин, — написала Читэм. — Я стою плечом к плечу с тысячами владельцев бизнеса в своей просьбе. Помогите нам снова сделать Америку великой».

Компания Spirit of 76, занимающаяся продажей китайских фейерверков, будет вынуждена повысить на четверть цены на весь свой ассортимент, что приведет к падению спроса и прибыли.

Против возможного повышения пошлин выступили и крупные компании, такие как производитель одежды Ralph Lauren. Reuters отмечает, что многие предприятия, торгующиеся на бирже, столкнулись с обвалом котировок своих акций за последние недели.

В мае Трамп пригрозил Китаю введением новых пошлин, которые должны будут коснуться товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов. По его словам, ограничения будут введены в «подходящее время».

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