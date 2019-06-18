Зеленского осудили за равнодушие к Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский не пытался не помог канцлеру Германии Ангеле Меркель, когда той стало плохо. На это в своем Telegram обратила внимание журналистка Ольга Скабеева.

«Представьте, если бы он оборвал оркестр, махнул своим, чтобы врач прибежал. Помог бы ей отойти в тень, предложил бы воды», — пристыдила она, добавив, что после этого Зеленского бы немцы «на руках носили».

Меркель стало плохо, когда она стояла рядом с Зеленским на красной ковровой дорожке в ожидании гимнов своих стран. В какой-то момент канцлера сильно затрясло. Она попыталась унять дрожь и активно меняла положение рук. Позже канцлер объяснила, что дрожь была следствием сильного обезвоживания, и после нескольких стаканов воды ей стало лучше.

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