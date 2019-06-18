Зеленский рассказал о дрожи Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая пережила приступ сильного тремора во время их встречи. Слова украинского лидера цитирует Bild.

«Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности», — сказал Зеленский.

Меркель стало плохо, когда они стояли на красной ковровой дорожке в ожидании гимнов своих стран. Позже канцлер объяснила, что дрожь была следствием сильного обезвоживания, и после нескольких стаканов воды она почувствовала себя хорошо.

Зеленский провел в Берлине один день. После встречи было объявлено о первых с момента переизбрания президента Украины переговорах «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия и Франция). Мероприятие назначено на 12 июля.

Кроме того, Зеленский обсудил с Меркель газопровод «Северный поток-2». Украинский лидер заявил, что позиции Киева и Берлина по этому вопросу диаметрально противоположны, но поблагодарил канцлера за готовность вести предметный диалог и выразил уверенность, что Германия поможет сохранить транзит газа через Украину.

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