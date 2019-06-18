Школьники застряли в лифте и опоздали на вступительный экзамен

В китайской провинции Шаньдун шесть школьников застряли в лифте в отеле и не смогли попасть на вступительные экзамены. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

Подростки провели в лифте около 40 минут и опоздали на всекитайский государственный вступительный экзамен в вузы, известный как «гаокао», по английскому языку.

Школьники жили далеко от экзаменационного центра, поэтому специально приехали накануне и поселились в отеле, расположенном неподалеку от него. Они должны были явиться на экзамен к 14:45 по местному времени и сели в лифт около 14:15. Когда кабина застряла, они умоляли персонал гостиницы вызвать экстренные службы. На что им ответили, что лифт снова поедет через 10 минут.

Когда прошло больше 15 минут, работники отеля вызвали полицию, через несколько минут школьников освободили. Однако они опоздали на экзамен на 10 минут, и их не пустили.

Школьники назвали случившееся «ошибкой, перевернувшей их жизни». «Это должна была быть поворотная точка в наших жизнях. Все было хорошо, а теперь наши жизни разрушены», — отметил один из них.

Теперь подростки смогут сдать экзамены только в следующем году и обязаны еще раз отучиться в выпускном классе.

Гостиница предложила каждому школьнику 20 тысяч юаней (185,7 тысячи рублей) компенсации. Их родители требуют, чтобы подросткам выплатили, как минимум, по 200 тысяч юаней (1,8 миллиона рублей).

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