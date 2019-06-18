Baza / Telegram

В сети появилось видео нападения на директора Фонда кино Вячеслава Тельнова в Москве. Ролик был опубликован в Telegram-канале Baza.

На записи видно, как преступник бьет Тельнова за качелями на площадке. Позже нападающий появляется в центре кадра — он шатается и отряхивается.

Нападение произошло вечером 17 июня. По словам пострадавшего, его избили возле дома. Также он подчеркнул тот факт, что нападавшие не пытались ограбить его — они снимали происходящее на камеру.

Тельнов занял пост директора Фонда кино в 2018 году, до этого он возглавлял «Ленфильм», департамент кинематографии Минкультуры и Госфильмофонда.

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