В Москве избили директора Фонда кино

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, нападение произошло около его дома. Злоумышленники снимали происходящее на камеру, после чего скрылись.

Директор Фонда кино утверждает, что нападавшие не пытались его ограбить. Он заверил, что в ближайшее время обратится в полицию.

Тельнов стал исполнительным директором Фонда Кино в ноябре 2018 года. До этого он возглавлял «Ленфильм», департамент кинематографии Минкультуры и Госфильмофонда.

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