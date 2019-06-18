Дагестанского журналиста арестовали по делу о финансировании терроризма

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста Абдулмумина Гаджиева. Об этом сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула» со ссылкой на адвоката задержанного Арсена Шабанова.

По его словам, защита просила суд отказать в ходатайстве ФСБ и освободить Гаджиева, в том числе в силу непричастности к какому-либо преступлению.

Как сообщает «Черновик», адвокаты предоставили суду 26 положительных характеристик соседей Гаджиева и публикации, в которых выражено отражение журналиста к терроризму.

О задержании редактора газеты «Черновик» стало известно 14 июня. Правоохранительные органы провели обыск в доме Гаджиева и изъяли технику и телефоны. По данным следствия, журналист переводил денежные средства исламскому проповеднику Исраилу Ахмеднабиеву (известен как Абу Умар Саситлинский) — основателю фонда «Мухаджирун», деятельность которого запрещена в России.

Как сообщает «Интерфакс», вместе с Гаджиевым были задержаны Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев. По словам адвоката журналиста, последний мог дать показания против редактора дагестанского издания.

Редакция «Черновика» называет обвинения в адрес Гаджиева абсурдными. Представители газеты сравнивают ситуацию с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова, требуют разъяснений от полиции и хотят добиться снятия обвинений.

Ранее, 15 июня, в Махачкале прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста. На акцию вышли представители дагестанских СМИ, родные и друзья Гаджиева. На сайте Change.org появилась петиция с требованием освободить его.

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