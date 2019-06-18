Сына экс-хоккеиста сборной России задержали после нападения на семью и отпустили

Младшего сына российского хоккеиста Максима Соколова задержали по подозрению в убийстве матери и ранении брата, а затем отпустили на свободу. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает kp.ru.

Как отмечается в сообщении, 15-летний подросток был задержан на 72 часа, но этот срок истек. В управлении Следственного комитета России (СКР) по Ленинградской области подчеркнули, что отпустить подозреваемого решили из-за его поведения, положительных характеристик, возраста, а также отсутствия результатов экспертизы.

14 июня сообщалось, что младший сын хоккеиста Соколова рассказал следователям свою версию произошедшего. Он путался в показаниях и сообщал противоречивую информацию, а свою вину признал лишь частично.

13 июня младший сын Соколовых прибежал к соседям с просьбой о помощи, сообщив, что его старший брат Максим напал с ножом на мать. На месте они нашли погибшую с перерезанным горлом. Рядом с ней находился истекающий кровью ее сын Максим, которого в дальнейшем госпитализировали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

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