Кассир «Пятерочки» с татуировкой на лице удивил пользователей сети

В интернете обсудили кассира сети супермаркетов «Пятерочка» с татуировками на лице и руках. Фотографию опубликовал пользователь Twitter @badsirrope.

«Доказательство того, что даже с татуировкой на лице можно найти нормальную работу», — подписал свою публикацию пользователь.

Некоторые пользователи высмеяли необычный внешний вид кассира. «Когда не взяли в реперы и пришлось идти в “Пятерочку”», — поиронизировал @ordicyn. «Это знак качества», — отметил @moyn1ckzanyat.

Другие юзеры наоборот положительно оценили наличие татуировок на видных местах и поинтересовались, где работает молодой человек. «Нужно навестить чувака, самый классный кассир города», — восхитился @RCalrussian.

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