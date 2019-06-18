Найден пропавший при попытке повторить трюк Гудини фокусник

Найдено тело известного индийского иллюзиониста Чанчала Лахири, который пропал без вести при попытке повторить трюк Гарри Гудини. Об этом сообщает BBC News.

Его вынесло на берег реки в километре от места, где началась демонстрация фокуса. Опознание прошло вечером в понедельник, 17 июня.

Накануне Лахири заковали в цепи и опустили в реку Хугли, один из рукавов Ганга. Он собирался самостоятельно освободиться от пут и вернуться на поверхность. На глазах многочисленных зрителей иллюзионист скрылся под водой, но так и не вынырнул. Поиски пропавшего начались в тот же день. Полицейские и водолазы безуспешно обыскивали реку, пока не стемнело.

Перед выступлением Лахири заручился поддержкой полиции Колкаты и дирекции порта. «Он говорил, что выступление пройдет на лодке, поэтому ему и дали разрешение, — цитирует BBC News одного из полицейских. — Он туманно упомянул "дополнительный трюк", но не уточнил, о чем идет речь».

В 2018 году сообщалось, что испанский фокусник потерял сознание во время исполнения сложного трюка в стеклянном резервуаре с водой. Он две минуты пытался снять путы, не сумел и потерял сознание.

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