Шойгу предложил воевать по-новому

Российские военные в ближайшее время должны заняться выработкой новой теории ведения боевых действий на среднесрочную перспективу. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на открытии научно-практической конференции с руководящим составом вооруженных сил страны. Его слова приводит ТАСС.

Шойгу отметил, что современные войны требуют новых подходов. «Конфликты нового поколения — это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени», — добавил глава Минобороны.

Материалы по теме Русский удар: Путин показал новейшие ракеты Что известно о самом страшном оружии России

Ранее в марте Шойгу сообщил, что за последние шесть лет российская армия получила более тысячи самолетов и вертолетов, около четырех тысяч танков и других бронированных машин, а также три стратегических подводных крейсера, семь подлодок и 161 надводный корабль. Кроме того, число контрактников в стране возросло более чем в два раза и достигло 394 тысячи.

В феврале 2018 года президент России Владимир Путин подписал новую государственную программу вооружения на 2018-2027 годы. Основным ее приоритетом называлось развитие систем ядерного сдерживания, а также авиационных, космических и наземных систем высокоточного оружия. Программа предполагала выделение 19 триллионов рублей на поставки вооружений и 1 триллиона рублей — на синхронизацию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!