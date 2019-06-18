Российский рис начал заканчиваться

Запасы российского риса достигли минимального уровня и могут иссякнуть к августу. Об этом сообщили в Южном рисовом союзе (ЮРС), передает «Интерфакс».

По данным экспертов ЮРС, в текущем сезоне запасы отечественной крупы снижаются быстрыми темпами из-за ее низкого качества. Кроме того, в 2018 году площади посевов оказались самыми низкими за последние 10 лет — порядка 117 тысяч гектаров. «Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.

Сокращение запасов риса сопровождается активным ростом цен на крупу. Так, на 14 июня оптовая цена тонны риса составила 42 735 рублей, что на 300 рублей больше, чем неделей ранее. С 24 мая цена на крупу выросла на 3725 рублей, а по сравнению со средней ценой июня 2018 года — на 8177 рублей. В мае этого года средняя цена составила 39 385 рублей за тонну.

В ЮРС заявили, что в последние годы запасы российского риса-сырца иссякали во второй половине года. К примеру, в 2017 году крупа российского производства закончилась к началу сентября, в 2016 и 2018 годах — к моменту получения нового урожая.

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