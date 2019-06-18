Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы

Предложение убрать клетки или «аквариумы» для подсудимым стало «шоком» для Службы судебных приставов. Об этом заявил
глава московского управления ФССП Сергей Замородских, передает «Интерфакс».
По его словам, приставы отвечают за всех, кто находится в зале суда. Если скамья подсудимых не будет отделена от остальных участников процесса, сотрудники ведомства не смогут обеспечить безопасность окружающих, пояснил он.
9 апреля в правительстве подготовили проект положительного отзыва на законопроект о запрете клеток в залах судебных заседаний. В свою очередь, в Генпрокуратуре назвали ненормальной практику содержания подследственных в клетках.
Законопроект об отмене клеток в залах суда был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас и Алексей Александров. В пояснительной записке уточняется, что помещение в клетку препятствует россиянам в реализации права на получение квалифицированной юридической помощи.