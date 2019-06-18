Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55. Об этом сообщает Newsweek.

Инцидент произошел в городе Паенчно (Лодзинское воеводство) 12 июня, однако обратили внимание на него только сейчас. Как сообщается, Т-55, который принадлежит польским военным, перевозили из одного места в другой. В какой-то момент транспортер для техники сломался. На время починки танк с него необходимо было снять.

Именно за эту часть операции отвечал 49-летний водитель, который затем выпил и решил воспользоваться моментом, чтобы покататься на военной технике. К моменту прибытия полицейских злоумышленник уже успел поездить по городу, припарковал Т-55 на центральной улице и стоял рядом с ним. Неподалеку находился еще один человек, вероятно, пассажир.

Водителя арестовали и допросили после того, как он протрезвел. Танк при этом оставался на месте примерно до пяти утра, когда его смог перегнать к транспортеру другой бывший солдат.

Издание отмечает, что неясно, был ли нанесен ущерб дорожному покрытию. Водителю грозит до восьми лет тюрьмы, если ему предъявят обвинение в создании опасной транспортной ситуации, или два года заключения за вождение в нетрезвом виде.

Считается, что Т-55 проще управлять, чем аналогичными машинами из стран Запада, и для этого не требуется высокого уровня подготовки, отмечает Newsweek.

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