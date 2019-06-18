Теннисисты прервали матч и внезапно перешли на футбол

Теннисисты Жо-Вильфред Тсонга и Бенуа Пэр, встречавшиеся в матче первого круга на турнире в немецком Галле, устроили перепасовку ногами во время игры. Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте Tennis TV.

Пэр подавал во втором сете при счете 1:1 и выронил ракетку. Тсонга отбил его удар, а соперник решил продолжить игру, передав мяч на другую сторону корта ногой. В итоге теннисисты под аплодисменты зрителей устроили «футбольный матч».

В теннисном поединке победу одержал Тсонга — 6:4, 7:5.

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