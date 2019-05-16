Австралийский теннисист устроил истерику и швырнул стул на корт

Австралийский теннисист Ник Кирьос устроил истерику и отказался продолжать матч второго круга турнира категории «Мастерс» в Риме. Видео появилось в Twitter-аккаунте andre.

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Во время встречи против норвежца Каспера Рууда австралиец получил предупреждение от судьи за сломанную ракетку. Теннисист начал спорить с арбитром. В результате он швырнул стул на корт, собрал сумку и отказался продолжать матч.

Кирьоса дисквалифицировали за неспортивное поведение. На тот момент счет во встрече был 2:1 в пользу Рууда.

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