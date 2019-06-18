Украина осудила Россию за приговор террористам

МИД Украины выразил протест относительно приговора российского суда пятерым крымским татарам, осужденным за организацию террористической ячейки в Симферополе. Заявление внешнеполитического ведомства страны опубликовано на его официальном сайте.

Украинский МИД считает осужденных братьев Теймура и Узеира Абдуллаевых, а также Рустема Исмаилова, Эмила Джемаденова и Айдера Салединова гражданами Украины, а вынесенный им приговор незаконным. По мнению представителей ведомства, этот приговор является примером «заангажированности и зависимости российской судебной системы». Также Киев обвинил Россию в применении антитеррористического законодательства «для прикрытия политических репрессий против представителей крымско-татарского народа».

МИД Украины призвал мировое сообщество усилить санкционное давление на Россию, чтобы добиться прекращения «нарушений прав человека» в Крыму, «освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины» и «восстановления территориальной целостности» страны.

Приговор осужденным крымским татарам был вынесен 18 июня Северо-Кавказским окружным военным судом Ростова-на-Дону. Суд признал Теймура Абдуллаева виновным в создании в Симферополе ячейки террористической организации «Хизб-ут-Тахрир» (признана террористической и запрещена в России). Его брата и остальных осужденных признали виновными в распространении агитматериалов и вербовке населения. Их приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима сроком от 12 до 17 лет.

«Хизб-ут-Тахрир» — международная исламская организация, созданная в начале 1950-х годов и выступающая за устранение неисламских правительств, а также всемирный халифат. Она запрещена в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Египте, Китае и ряде других стран. В 2003 году Верховный суд России также признал ее террористической и запретил деятельность в стране.

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