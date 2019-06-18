Гуайдо обвинили в воровстве венесуэльских денег для заказа киллеров

Власти Венесуэлы имеют доказательства планов лидера оппозиции Хуана Гуайдо похитить государственные средства для заказа наемных убийц. Такое заявление сделал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television, сообщает ТАСС.

По словам министра, «оппозиция хотела дестабилизировать ситуацию в стране с помощью наемных убийц из Колумбии и стран Центральной Америки». Родригес отметил, что такие данные содержались в мобильном телефоне задержанного секретаря Гуайдо Роберто Марреро. Глава МИД также отметил, что именно Марреро якобы отвечал за эти «террористические планы».

Источником средств для проведения подобной операции Родригес назвал похищение «средств, которые принадлежали венесуэльским компаниям за рубежом» при помощи дружественных Гуайдо стран. Кроме того, должны были использоваться средства, которые оппозиция получила якобы в качестве гуманитарной помощи.

16 июня советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае 2019 года заключил с Россией оборонный контракт на 209 миллионов долларов.

30 апреля Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день президент страны Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Мадуро.

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