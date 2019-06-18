Покончивший с собой бывший глава Свердловской железной дороги оставил записку

Бывший руководитель Свердловской железной дороги (СЖД) Алексей Миронов, совершивший суицид, оставил предсмертную записку. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

«Не хочу быть опозоренным, остаюсь советским человеком, служил на благо России», — говорится в послании. Рядом с телом Миронова был найден револьвер системы «Наган», выпущенный Тульским оружейный заводом в 1906 году. Оружие оказалось незарегистрированным.

О самоубийстве железнодорожника стало известно 17 июня. Источник в окружении погибшего сообщил, что Миронов находился в тяжелом эмоциональном состоянии после освобождения из-под домашнего ареста 12 июня. Его отпустили под залог в пять миллионов рублей.

О задержании Миронова сообщалось 14 декабря 2018 года. Против него было возбуждено уголовное дело о получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, он получил 700 тысяч рублей.

Миронов возглавлял Свердловскую железную дорогу с 2011 года. Она включает в себя часть железнодорожной сети России, пролегающей по территории Урала и Западной Сибири.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!