Бывший футболист сборной России списал бедность россиян на поездки в Турцию

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался относительно количества бедного населения в стране. Его слова приводит Sports.ru.

Булыкин посчитал, что виновных в бедности россиян может быть много. «У некоторых мошенники отняли все. У некоторых своя семья отняла. Нужно подходить конкретно к каждому случаю», — заявил он.

По мнению бывшего футболиста, россияне могли обеднеть из-за собственной «дурости». «Кто-то кредиты взял под непонятные проценты, чтобы купить себе поездку в Турцию. А лучше не поехать в Турцию, а поехать на дачу или куда-то заработать денег, чтобы избежать кредитного рабства», — отметил он.

16 июня Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы. Он пообещал никогда не игнорировать обращения москвичей.

Булыкин начал футбольную карьеру в «Локомотиве» в 1997 году, затем выступал за «Динамо». Нападающий также играл в некоторых европейских клубах. За сборную России он провел 15 матчей, в которых забил семь мячей. Футболист завершил карьеру в 2016 году.

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