Бывший футболист сборной России захотел стать депутатом

Бывший футболист сборной России, московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы. Новостью спортсмен поделился на своей странице в Instagram.

Он пообещал, что никогда не станет игнорировать обращения москвичей. Спортсмен выразил надежду на то, что местные жители его поддержат, и ему удастся воплотить свои идеи в жизнь.

По словам Булыкина, программа почти сформирована, и позже он будет готов ее презентовать, передает ТАСС. В настоящее время идет сбор подписей. «Я москвич, люблю Москву, хочется сделать ее краше и спортивнее, спорт мне близок, поэтому хочется, чтобы в каждом дворе были спортивные площадки, безопасность была, и дети занимались спортом, физкультурой, а не сидели в подъездах, пили и курили», — сообщил спортсмен.

Дмитрий Булыкин начал профессиональную карьеру в московском «Локомотиве» в 1997 году, в России также выступал за столичное «Динамо». В Европе нападающий защищал цвета немецких «Байера» и «Фортуны», бельгийского «Андерлехта», а также голландских «АДО Ден Хаг», «Аякса» и «Твенте». За сборную России он провел 15 матчей, в которых забил семь мячей.

О завершении профессиональной карьеры Булыкин объявил в марте 2016 года.

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