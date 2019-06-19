Девушка случайно узнала о расставании с парнем из объявления в соцсети

Житель Австралии нарвался на гнев своей девушки после того, как попытался найти съемное жилье без ее ведома. Об этом пишет News.com.au.

Австралиец опубликовал в группе Facebook объявление о поиске комнаты. «Я работаю полный день. Не пью, не употребляю наркотики, пары нет», — писал он.

На пост парня наткнулась его возлюбленная, для которой намерения молодого человека стали сюрпризом. «С каких это пор ты без пары и нуждаешься в комнате? А теперь напомни мне, кто из нас эгоист», — возмутилась она. Девушка также упомянула про то, что у нее трое детей, и она изо всех сил старалась найти для всех новый дом.

Пользователи посчитали произошедшее очень странным. Одни осудили поступок парня. «Какой он ужасный! Ей нужно уходить от него немедленно и защитить детей», — возмутился один из юзеров. Другие попытались защитить австралийца, предположив, что таким образом он хотел подготовиться к расставанию, но его план провалился.

Одна из пользовательниц назвалась сестрой героини истории и рассказала, что когда девушка обнаружила пост, парень спал рядом с ней, однако она побоялась его разбудить из страха, что он начнет громко кричать. Такой факт заставил людей предположить, что девушка может находиться в абьюзивных отношениях.

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