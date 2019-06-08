Сестра Кардашьян избавилась от воспоминаний о бывшем за сотни тысяч долларов

Участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Хлои Кардашьян потратила 200 тысяч фунтов стерлингов (более 16,5 миллиона рублей) на ремонт дома, в котором она жила с гражданским мужем баскетболистом Тристаном Томпсоном. Об этом пишет The Mirror.

По словам звезды реалити-шоу, она вместе со своей дочерью Тру переехала в арендуемую квартиру на полгода. Она рассказала, что готова была вернуться только после того, как в доме не останется ничего, что напоминает ей о Томпсоне, включая кофемашину, протеиновые порошки и чашки. Также Кардашьян избавилась от всех фотографий бывшего мужа, пишет издание.

Хлои Кардашян встречалась с баскетболистом Тристаном Томпсоном с 2016 года по 2019-й. В апреле прошлого года у них родилась дочь. Пара рассталась после многочисленных измен баскетболиста.

Хлои Кардашьян участвует в розничной торговле и индустрии моды. В 2017 году ее бренд Good American выпустил коллекцию одежды и аксессуаров, общей отличительной чертой которой является фигурирующий на принтах флаг США.

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