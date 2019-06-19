Галыгин стал многодетным отцом

Бывший резидент Comedy Club, комик Вадим Галыгин в третий раз стал отцом. О пополнении в семье он сообщил в Instagram.

Вадим опубликовал фото с супругой Ольгой Войнилович и новорожденным мальчиком, которого назвали Иваном.

Ураааа!!! Сын!!! Иван Вадимыч!!! ❤️❤️❤️❤️❤️ #family #love #сын 📸📸📸 @perviykrik Фото опубликовано @vadimgalygin

Это второй ребенок 34-летнего Галыгина в браке с Войнилович. Ранее он был женат на модели Дарье Овечкиной, в браке с которой родилась дочь Таисия.

Галыгин — бывший игрок команды КВН из Белоруссии. После КВН был резидентом Comedy Club, затем участвовал в различных развлекательных шоу на федеральных каналах, в частности, вел собственную передачу «Время Г» на НТВ. Был сценаристом, режиссером и продюсером сериала «Галыгин. РУ», который шел по СТС. Является лицом компании «Эльдорадо».

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