Масштабные обыски по делу о финансировании террористов прошли по России

В семи регионах прошли масштабные обыски по уголовным делам о финансировании террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Сотрудники ведомства совместно с представителями ФСБ и МВД провели оперативные мероприятия в Москве и области, Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском и Ставропольском краях, Астраханской области и Дагестане.

В Московском регионе по подозрению в содействии террористической деятельности задержаны два человека. Установлена личность их сообщника, а также принимаются меры для установления соучастников.

ФСБ опубликовала оперативное видео задержания подозреваемых. На кадрах бойцы обезвреживают предполагаемых сборщиков, показаны изъятые у них деньги и банковские карты, а также финансовые документы.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следствием установлено, что с 2014 по 2017 год россияне из ИГ, находящиеся в Сирии, организовали финансирование террористической деятельности. Они привлекли жителей Дагестана, которые занялись в нескольких регионах сбором денег. С помощью платежных систем и банковских карт средства доставлялись на территорию Сирии.

Более чем 200 россиян перечислили боевикам не менее восьми миллионов рублей.

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