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Россия заметила у террористов напечатанное оружие и пловцов-диверсантов

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Члены террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) начали использовать ряд новых тактик. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Юрий Коков, передает «Интерфакс».

По его словам, раньше боевики призывали сторонников приезжать в Ирак и Сирию — на захваченные группировкой территории, теперь же ИГ предлагает соратникам оставаться для джихада там, где они живут. В итоге в мире растет число спящих ячеек, отметил Коков на международной конференции в Уфе. Замсекретаря Совбеза России добавил, что совершенные в этом году нападения в Европе «подтверждают серьезность сделанных ранее главарями международных террористических организаций заявлений».

Коков также сообщил, что террористы начали создавать оружие, которое невозможно обнаружить металлодетекторами — при помощи 3D-принтеров. Еще одним нововведением стало применение пловцов-диверсантов для нападения на объекты береговой инфраструктуры. Эти люди прошли необходимую подготовку и умеют захватывать суда и минировать акватории морских портов, добавил он. Были ли попытки подобных атак успешными, замсекретаря не уточнил.

Кроме того в Совбезе указали на вмешательство террористов в работу автоматизированных систем управления, активное использование интернета для управления средствами и попытки завладеть ядерным и биологическим оружием, а также химикатами для атак, передает ТАСС.

Ранее посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что борьба с боевиками на сирийской территории уже близка к окончанию, однако они активно бегут из страны.

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