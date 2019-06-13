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Швеция выгонит имама-радикала вместе с сыном

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Имама иракского происхождения Абу Раада, живущего в шведском городе Евле, депортируют из страны вместе с совершеннолетним сыном, сообщает The Local.

Священнослужителя, его сына и одного из его прихожан арестовали в апреле. Спецслужбы, мониторящие круги салафитов, ультраконсервативных мусульман, следили за имамом в течение нескольких лет. Сообщается, что еще в 2014 году он в постах в Facebook поздравлял «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) с захватом Мосула в его родном Ираке.

Силовики пришли к выводу, что Рияд Абдулкарим Хассим (это настоящее имя 53-летнего мужчины) является исламистом, представляет угрозу национальной безопасности и способен совершить террористический акт или содействовать террористам.

Сообщается, что Хассим приехал в Швецию с семьей в 1998 году, но до сих пор не добился шведского гражданства.

Во вторник шведская полиция сообщила в официальном заявлении о росте экстремистских настроений в стране. «Численность экстремистских кругов, оправдывающих насилие, за последние годы выросла с нескольких сотен до нескольких тысяч», — говорится в нем.

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