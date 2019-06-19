Минобороны Украины запуталось в призывах Зеленского в армию

Министерство обороны Украины заявило, что президент страны Владимир Зеленский не призывался в армию по мобилизации в 2014 и 2015 годах. Об этом сообщают «Украинские новости».

Как отмечается в материале агентства, журналисты направили в оборонное ведомство запрос о том, не объявлялся ли Зеленский в розыск в связи с неявкой в военкомат по пришедшим к нему повесткам. В ответе Минобороны, подписанном замначальника штаба командования сухопутных войск вооруженных сил Геннадием Долгашовым, говорится, что глава государства стоит на воинском учете в одном из военкоматов города Кривой Рог, признан годным к военной службе и имеет военно-учетную специальность «деловод деловодства».

Отдельно в ответе ведомства отмечается, что Зеленский не призывался на военную службу во время запрашиваемого периода.

О том, что Зеленский уклонился от четырех повесток, направленных ему в 2014 и 2015 годах, в апреле сообщал Юрий Бирюков, советник действовавшего на тот момент президента Петра Порошенко. Он опубликовал якобы ответ министерства обороны на депутатский запрос, в котором значится, что Зеленский годен к строевой службе, однако не проходил ее.

При этом уже тогда подлинность опубликованного Бирюковым документа вызывала сомнения, поскольку он был оформлен ненадлежащим образом — без печатей, подписей и исходящего номера. Позже министерство обороны подтвердило информацию об игнорировании Зеленским повесток в военкомат.

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