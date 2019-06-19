Brioni продемонстрировал новую элегантность

Бренд классической мужской одежды Brioni показал на Неделе мужской моды в Милане бренд показал коллекцию сезона весна-лето 2020. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 19 июня.
В коллекцию будущего лета вошли элегантные костюмы из шерсти и шелка, атласные и муаровые вечерние пиджаки, бомберы в клетку, парки, куртки из плотной ткани с карманами-карго. Дополнять одежду дизайнеры марки предлагают классическими мужскими ботинками — дерби и оксфордами, а также замшевыми лоферами ручной работы коричневого и песочного цветов.
Итальянская компания Brioni основана в 1945 году в Риме. Среди знаменитых клиентов бренда — актеры Джеймс Белуши, Аль Пачино, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг. В одной из рекламных кампаний марки снялись музыканты группы Metallica. Для съемок рокеры Джеймс Хетфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэмметт и Роберт Трухильо надели смокинги и солнцезащитные очки Brioni. Также с Brioni работал актер Энтони Хопкинс: он позировал в классических костюмах марки, в черной рубашке без галстука, в кашемировом пальто и в твидовом пиджаке с кашне с пейслейским узором.