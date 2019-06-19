Российский священник открестился от сотрудничества с масонами

Настоятель кафедрального Елоховского собора Москвы протоиерей Александр Агейкин заявил, что не был в курсе вероисповедания людей, которые попросили его освятить две иконы. Об этом он рассказал в беседе с «Интерфаксом».

Ранее во вторник, 11 июня, на сайте и в соцсетях масонской ложи России появилась информация о том, что российские масоны вместе с группой своих зарубежных коллег освятили в Елоховском соборе две иконы для своего храма в Полтавке (Омская область).

На размещенных в сети кадрах было видно, что обряд осуществлял сам Агейкин. Пользователи сети начали обсуждать, насколько подобные действия могут быть совместимы с православием и не связан ли с масонской ложей настоятель.

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По словам протоиерея, он не знал о принадлежности участников группы к масонской ложе — иконы для обряда якобы привез коллекционер Михаил Болдырев. «Для кого-то это масоны, а я не спрашиваю людей об их политических убеждениях, главное — христианин ты или нет! Откуда мне знать, масоны они или нет, это их "игрушки-погремушки"», — заявил собеседник агентства.

В марте 2017 года депутат Госдумы Виталий Милонов попросил генерального прокурора Юрия Чайку организовать проверку деятельности масонских сообществ, действующих на территории России. По его словам, масонство представляет собой мистическо-общественную организацию, имеющую представительства и отделения, причем оно открыто заявляет о намерениях по вмешательству в демократические процессы.

Масонство — движение, появившееся в виде тайного общества в XVIII веке. В масонской ложе допускается исповедание любой традиционной религии — христианства, иудаизма, ислама и других. Также его участники могут быть атеистами.

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