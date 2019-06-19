Эксперт потребовал от «Транснефти» объяснений по поводу «грязной нефти»

В ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба», есть проблемы имиджевого характера, помимо многих чисто коммерческих аспектов. Об этом ресурсу Iz.ru заявил президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова РАН Александр Дынкин.

Эксперт призвал компанию «Трнаснефть» срочно ответить обществу на ряд вопросов, среди которых: бесплатно или нет компания намерена выкупить корпоративные пункты сдачи нефти. Кроме того, по мнению Александра Дынкина, «Транснефть» должна разъяснить «как при таком раскладе должны вести себя добывающие компании, следует ли им по-прежнему проверять качество своей нефти». Дынкин также высказал предположение, что сейчас работает только одна из четырех ниток трубопровода «Дружба», что явно недостаточно для потребителей, убытки которых продолжают расти.

«За три месяца можно было определить, откуда появилась в "Дружбе" "грязная нефть", причем услышать официальную информацию, а не довольствоваться эпизодическими "утечками" в прессе», — подчеркнул также Александр Дынкин.

По его мнению, история с «грязной» нефтью была подхвачена СМИ и активистами, «заточенными на борьбу с так называемой энергетической экспансией России», главной задачей которых было породить сомнения в надежности России как поставщика качественных ресурсов. Вот почему, по мнению эксперта, необходим внятный и взвешенный ответ по поводу этого реального события.

Ситуация вокруг нефтепровода «Дружба» началась 19 апреля, когда Белоруссия зафиксировала в нефти значительное превышение содержания хлорорганики. Позже в СМИ появились сообщения о том, что «Транснефть», обязанная в силу своего положения на рынке контролировать качество поступающей нефти, пытается перевести стрелки на небольшие нефтяные компании.