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Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга»

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выводы Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года. Об этом говорится в Twitter-аккаунте администрации украинского лидера.

«Президент Украины надеется, что перед судом предстанут не только те, кому СБУ [Служба безопасности Украины] объявила сегодня подозрения, но и все виновные в дерзком убийстве невинных детей, мужчин и женщин», — отмечается в сообщении.

Ранее, 19 июня, представители JIT во время пресс-конференции в Нидерландах заявили, что обвинения по делу о крушении «Боинга» будут предъявлены четырем подозреваемым: россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко.

Гиркин — бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР); Дубинский — бывший глава ГРУ ДНР с позывным Хмурый; Пулатов — его подчиненный с позывными Гюрза и Халиф. Сообщалось, что в подчинении последнего находился Харченко с позывным Крот. Следователи считают, что они причастны к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, как предполагается, и был сбит самолет.

Российская сторона сочла эти обвинения голословными и отметила, что JIT «вновь не продемонстрировала ни одного конкретного доказательства неправомерных заявлений в адрес РФ».

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