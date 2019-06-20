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Обнародованы результаты масштабного поиска инопланетян

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Астрофизики из Калифорнийского университета в Беркли опубликовали результаты масштабной программы SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), в ходе которой были обследованы 1327 соседних звезд. Ученые не поймали никаких радиосигналов, которые могли бы указывать на существование инопланетных цивилизаций. Об этом кратко рассказывает издание Live Science.

Исследование проведено в рамках проекта Breakthrough Listen initiative, целью которого является поиск техносигнатур — признаков деятельности технологически развитых цивилизаций. Для этого ученые использовали два инструмента: радиотелескоп «Грин-Бэнк» в Западной Вирджинии (США) и радиотелескоп Паркса в Новом Южном Уэльсе (Австралия). Они проанализировали один петабайт данных, полученных при наблюдении в оптическом и радиоволновом диапазонах.

Изученные звезды располагались в пределах 160 световых лет от Земли. Астрономы уловили несколько тысяч интересных сигналов, однако все они, как выяснилось, исходили от источников, сделанных руками человека, например от спутников.

Подсчитано, что доля Млечного Пути, которая была прослушана в рамках SETI к настоящему моменту, эквивалентна ванне воды по сравнению с Мировым океаном. Последнее исследование увеличивает эту долю лишь на 50 процентов. В будущем ученые планируют изучить более миллиона звезд Галактики с помощью телескопа «MeerKAT», состоящего из 64 радиоантенн.

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