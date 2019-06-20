Путин рассказал о склонностях Кудрина

В России практически уже не осталось экономистов из 1990-х, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.

При этом российский лидер вспомнил про главу Счетной Палаты Алексея Кудрина. «У нас нет экономистов 90-х сейчас. Где они? Разве только Кудрин, и то не в полном объеме. Да и тот перековался, дрейфует в сторону Сергея Глазьева (советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции — прим. «Ленты.ру»), так как хочет распечатать нашу нефтяную кубышку», — пошутил Путин.

Он также пояснил, что какие-то идеи монетаристские из 1990-х присутствуют, но самой системы уже давно нет. «У нас нет такой инфляции, таких долгов зашкаливающих, нет проблем с МВФ», — пояснил президент.

Ранее Кудрин в программе «Познер» на Первом канале высказал мнение, что «бедность в России стала позором». По его словам, уровень жизни россиян в последние годы снижается, из-за чего сейчас почти 13 миллионов российских граждан находятся за чертой бедности.

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