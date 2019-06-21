Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста

Роскомнадзор объяснил матерщину в Twitter участием во флешмобе. По словам пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского, во флешмобе уже поучаствовали «Сбербанк», «Ростелеком» и другие компании, передает RNS.

«Это флешмоб. Сегодня на странице социальной сети "полыхает" флешмоб по мотивам одной из популярных публикаций. В нем приняли участие "Сбербанк", "Ростелеком", ну и многие другие. Соответственно, компании, аккаунты и организации берут какие-то проблемные темы и в стилистике исходного твита делают соответствующую публикацию. Мы решили взять как тему этой недели маскировку нецензурной брани в СМИ», — пояснил представитель регулятора.

Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова. «Вам что, серьезно так сложно использовать маскировку нецензурной брани в СМИ? У вас руки после этого отвалятся? Наступит конец света? Нет, б...ь, нет! Тогда почему, @, вы неправильно маскируете?! Еще и глаза закатывают, да пошли вы н...й!» — написал Роскомнадзор.

«Вам что, серьезно так сложно...» — популярный шаблон, который используется в Twitter для выражения крайней степени раздражения. При этом посты пишутся исключительно прописными буквами с использованием клавиши Caps Lock. Флешмоб начался с поста пользовательницы под ником @ItsJay_twt от 17 июня. Запись была посвящена тому, как мало людей откликаются на просьбу взять листовку.

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