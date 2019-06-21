Роскомнадзор безнаказанно выругался матом в сети

Официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии презентации ведомства на Урале. В своем посте они сымитировали популярный твит, заменив формулировку, используя нецензурную лексику.

Журналист 19 июня опубликовал снимок, на котором запечатлен один из слайдов презентации Роскомнадзора о том, как правильно маскировать нецензурную брань в публикациях СМИ. Спустя два дня Роскомнадзор опубликовал ответ с использованием грамотно замаскированного мата: «Вам что, серьезно так сложно использовать маскировку нецензурной брани в СМИ? У вас руки после этого отвалятся? Наступит конец света? Нет, б...ь, нет! Тогда почему, @, вы неправильно маскируете?! Еще и глаза закатывают, да пошли вы н...й!»

«Вам что, серьезно так сложно...» — популярный шаблон среди пользователей Twitter. Его используют для выражения крайней степени раздражения. При этом посты пишутся исключительно прописными буквами с использованием клавиши Caps Lock. Как отмечает «Мемепедия», флешмоб начался с поста пользовательницей под ником @ItsJay_twt от 17 июня. Запись была посвящена тому, как мало людей откликаются на просьбу взять листовку.

В 2017 году глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что пользователи интернета должны сами организовать систему, при помощи которой можно было бы избавиться от матерных слов в сети.

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