Российский следователь подорвался на бомбе возле своего дома

Следователь по особо важным делам следственного отдела по Сунженскому району Ингушского управления СК подорвался на бомбе. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

В связи с произошедшим, возбуждено уголовное дело по статье 595 ( «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование») УК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел 21 июня в городе Малгобеке. Когда следователь выходил из двора своего дома, внезапно сработало взрывное устройство, прикрепленное к входной калитке. В результате пострадавший был госпитализирован с телесными повреждениями. При осмотре места взрыва были обнаружены фрагменты бомбы и металлической проволоки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По одной из версий, причиной покушения стала служебная деятельность следователя.

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